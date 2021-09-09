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https://1prime.ru/finance/20210909/834654971.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 63 (2303)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 63 (2303). В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации... ПРАЙМ, 09.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 63 (2303).
В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 1 квартале 2021 года.