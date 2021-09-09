МОСКВА, 9 сент — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 63 (2303).

В "Вестнике…" опубликован Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 1 квартале 2021 года.