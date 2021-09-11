МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Ставки по кредитным картам в России растут, в частности, из-за попыток банков заложить в них риски невозврата займов, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Россияне за год оформили 30 миллионов банковских карт

В сентябре полная стоимость обслуживания кредитов по картам выросла до 30% годовых, что стало самым высоким показателем с 2016 года. Речь идет не только о процентах по займу, но и о других расходах должника — например, на дополнительную страховку.

"Рост ставок по кредитным картам связан еще и с тем, что в них заложены определенные риски: клиенты могут ненадлежащим образом обслуживать свои кредитные обязательства. Такую проблему мы тоже сегодня видим, доля проблемных кредитов растет", – отметил Твердохлеб.

Рост полной стоимости кредитов в сегменте карт до 30%, по его мнению, – почти предел для рынка.

"Общая тенденция на рынке кредитов сейчас – это повышение ставок. Но не надо опасаться, что это будет принимать какие-то запредельные масштабы. Я думаю, что здесь речь может идти об изменении на один-два процентных пункта, не больше", – заключил Твердохлеб.

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