МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Общий объем операций на российских биржах вырос за второй квартал на 14%, до 429 триллионов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России. Банк России сообщил о росте вложений физлиц в фондовый рынок

"Совокупный объем биржевых операций покупки и продажи, совершенных профучастниками за второй квартал, составил 429 триллионов рублей (+14% в годовом исчислении). Наибольший рост объема торгов наблюдался на фондовом рынке, где было заключено сделок на 35 триллионов рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако меньше рекордных значений двух последних кварталов. Традиционно высокая доля клиентских сделок с фьючерсами и опционами способствовала росту объемов операций на срочном рынке до 50 триллионов рублей (+18%)", — говорится в обзоре.

Доля акций и депозитарных расписок в структуре торгов остается выше 70% (кварталом ранее — 75%, годом ранее — 54%). Доля физических лиц в структуре биржевых торгов акциями и депозитарными расписками снизилась до 44% (кварталом ранее — 47%, годом ранее — 47%), оценили в ЦБ.

"Вместе со снижением активности розничных инвесторов уменьшается и доля альтернативных торговых площадок. Доля "СПБ биржи" (ранее Санкт-Петербургская биржа) в структуре торгов акциями и депозитарными расписками во втором квартале составила 45% (кварталом ранее — 50%, годом ранее — 26%). При этом в сегменте иностранных акций "СПБ биржа" сохраняет лидерство — ее доля составляет около 90%. Отчасти это вызвано стабилизацией курса рубля и смещением интереса инвесторов от иностранных акций к российским", — говорится в обзоре.

Банк России также рассказал о росте числа клиентов брокеров.