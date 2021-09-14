МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Проект закона, который позволяет проводить по водительским правам отдельные финансовые операции, рассчитывают принять до конца года. Об этом "Известиям" заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эксперт объяснила, за сколько времени "сгорает" ваш долг банкам

По его словам, есть шанс, что до конца этого года документ пройдет окончательное согласование. В соответствии с текстом законопроекта, в силу он вступит через полгода после принятия.

Законопроект предусматривает использование для упрощенной идентификации клиента водительских прав в дополнение к паспортным данным, при этом сам документ не обязательно иметь при себе. В Министерстве экономического развития, где законопроект был разработан, уточнили, что сейчас в дополнение к паспорту при упрощенной идентификации уже могут использоваться данные СНИЛС и ИНН.

"При этом законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента. В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощенной идентификации клиентов", — поясни в ведомстве.

Законопроект приняли в первом чтении в марте этого года. Сейчас для упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить в финансовую организацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС.

Перечень финансовых услуг, которые доступны по упрощенной идентификации, не меняется. Так, к ним относятся переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тысяч рублей, получение потребительского кредита до 15 тысяч.

Ряд крупнейших банков заявили, что поддерживают нововведение, поскольку оно облегчит оказание услуг гражданам.

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