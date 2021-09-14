МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 сентября составил 19,371 триллиона рублей против 19,681 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России.

Таким образом, за месяц показатель сократился на 1,6%, или на 309,9 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,76 триллиона рублей на 1 сентября). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,451 триллиона рублей), обязательные резервы (777,8 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (810,2 миллиарда) и облигации Банка России у кредитных организаций (571,6 миллиарда рублей).