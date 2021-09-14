Чек денежного перевода в Россию из дальнего зарубежья значительно вырос
Средний чек денежного перевода в РФ из дальнего зарубежья в годовом выражении вырос до 465 долларов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Средний чек денежного перевода, отправляемого в Россию из стран дальнего зарубежья через платежные системы, по итогам июля в годовом выражении вырос более чем в 1,5 раза — до 465 с 300 долларов, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
Из России в государства дальнего зарубежья, напротив, стало уходить в среднем несколько меньше: если в июле прошлого года отправляли по 647 долларов, то в этом году — уже по 638 долларов. Одновременно несколько вырос средний чек по поступлениям в страну из СНГ — до 420 с 405 долларов. Из России в эти страны также стали отправлять несколько больше — по 272 доллара против 266 долларов в прошлом году.
В целом, из России в страны дальнего зарубежья через платежные системы в июле этого года отправили 80 миллионов долларов (на 47% меньше, чем в прошлом году), еще 707 миллионов ушло в СНГ (на 3% больше прошлого года). В свою очередь, в Россию из стран дальнего зарубежья пришло 166 миллионов долларов (на 7% больше), а из СНГ прислали 110 миллионов долларов (на 11% меньше).
https://1prime.ru/finance/20210914/834689585.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.