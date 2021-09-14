Президент РФ Путин: нужно сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин.
Все действия должны быть обеспечены финансовыми админресурсами, подчеркнул он.
"Все наши действия должны быть полностью обеспечены финансовыми и административными ресурсами. При этом важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета", — глава государства на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".
Путин напомнил, что предстоит большая работа по достижению национальных целей.
https://1prime.ru/finance/20210914/834691459.html
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