МОСКВА, 15 сент — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 64 (2304).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 764-П от 15.07.2021 "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 132 статьи 7 указанного Федерального закона" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64807 от 31.08.2021, вступает в силу с 1.09.2021/;

— положение № 765-П от 28.07.2021 "О взаимодействии Центрального каталога кредитных историй и бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64820 от 31.08.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5861-У от 15.07.2021 "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 75 Федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64808 от 31.08.2021, вступает в силу с 1.09.2021/;

— указание № 5869-У от 28.07.2021 "О внесении изменений в пункт 2.4 Указания Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У и в Указание Банка России от 19 февраля 2015 года № 3572-У в связи с внесением изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64805 от 31.08.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5876-У от 5.08.2021 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам представления в Банк России страховыми организациями уведомлений о видах страхования, а также страховщиками правил страхования, методик расчетов страховых тарифов, структур тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64944 от 8.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5926-У от 10.09.2021 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5927-У от 10.09.2021 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1882 от 8.09.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества "Страховая группа "УралСиб";

— приказ № ОД-1894 от 9.09.2021 "О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению Коммерческим банком "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/";

— приказ № ОД-1895 от 9.09.2021 "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов Коммерческого банка "Спутник" /публичное акционерное общество/ КБ "Спутник" /ПАО/ /г. Самара/";

— информационное письмо № ИН-06-59/70 / АК/75514/21 от 6.09.2021 "О согласии на получение рекламы";

— информационное письмо № ИН-06-59/71 от 8.09.2021 "О порядке осуществления страхового возмещения цессионариям в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

— методические рекомендации по осуществлению негосударственными пенсионными фондами восполнения объема средств пенсионных накоплений от 02.09.2021 № 15-МР.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2021 г.