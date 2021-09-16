МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России сейчас разрабатывает два варианта стресс-теста для оценки рисков для российской экономики из-за энергоперехода на период до 2030 года и до 2050 года, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

"Тема климата и климатической повестки оказывает существенное влияние на финансовую систему и на экономику, мы должны эту тему изучать и понимать, какие риски и возможности она создает. В части рисков речь идет и о так называемых прямых рисках, и есть переходные риски, связанные с экономической политикой", — сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".

"Мы сейчас разрабатываем длинный стресс-тест для российской экономики, у нас будет там два варианта: до 2030 года и до 2050 года. Мы будем смотреть на макроэкономические последствия в целом, в этом смысле наша работа будет дополнением к тому, что делает Минфин. Мы хотим рассмотреть, как это повлияет на структуру российской экономики", — сообщила Юдаева.

Первый зампред ЦБ добавила, что это нужно для понимания того, как будет меняться экономика и как финансовая система должна подходить к соответствующим рискам.

Банк России будет регулярно проводить стресс-тесты финансовой системы РФ в сфере ESG, заявила в сентябре председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ РФ активно работает с сообществом центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы, использует в своих стресс-тестах, в том числе, подходы к сценариям, которые вырабатываются в рамках этого сообщества, использует и другие наработки.