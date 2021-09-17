Проект об ограничении числа выданных кредитов может быть принят осенью
Глава комитета ГД Аксаков: законопроект об ограничении выдачи кредитов может быть принят этой осенью
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СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Законопроект об ограничении количества выдачи кредитов может быть принят этой осенью, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".
По словам депутата, проект уже принят в первом чтении и будет принят во втором и третьем, которые пройдут этой осенью.
"Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы "злоумышленники в финансовой среде", я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно", — уточнил он.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности. Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.
https://1prime.ru/finance/20210917/834727710.html
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