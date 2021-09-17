СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Законопроект об ограничении количества выдачи кредитов может быть принят этой осенью, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век". Центробанк обеспокоен быстрым ростом потребкредитования

По словам депутата, проект уже принят в первом чтении и будет принят во втором и третьем, которые пройдут этой осенью.

"Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы "злоумышленники в финансовой среде", я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно", — уточнил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности. Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.