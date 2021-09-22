МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Лишь чуть более трети россиян формируют сбережения, при этом чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия, рассказал РИА Новости гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь. Четверть россиян считают достойной зарплату вдвое больше своей

"Постоянно или время от времени сбережения делают 37,5% россиян. Среди основных целей накоплений — непредвиденные обстоятельства, поддержка детей, путешествия", — прокомментировал Кобзарь в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

По его словам, наиболее активно формируют сбережения в Томске: 51% жителей этого города заявили о том, что формируют финансовый резерв на регулярной основе. Более половины россиян (59%) из крупных и средних городов считают, что необходимо копить деньги на поддержку детей.

Рынок инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) в России по итогам текущего года вырастет на 30%, ожидает Кобзарь. Пока наиболее популярными у клиентов компании остаются полиса НСЖ. Так, по его словам, в первом полугодии текущего года 74,3 тысячи человек стали держателями полисов накопительного страхования жизни компании. При этом каждый пятый россиянин, формирующий сбережения, — моложе 45 лет, а средняя сумма накоплений выросла до 1,3 миллиона рублей.

В то же время клиенты в январе-июне оформили 27,4 тысячи полисов инвестиционного страхования жизни, что больше показателя за аналогичный период прошлого года вдвое. Сумма вложений в этот инструмент увеличилась в 2,6 раза — до 21 миллиарда рублей.

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