МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Предлагаемый Банком России переход к регулированию финансового рынка по видам деятельности позволит увеличить конкуренцию и уменьшить стоимость продуктов для потребителей, однако это несет и риск концентрации отдельных сегментов у одного или нескольких игроков, заявил РИА Новости гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь. ЦБ считает нужным усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Банк России в прошлом году начал обсуждение с профессиональным сообществом изменений подхода к получению лицензий на финансовом рынке в части постепенного перехода к регулированию по видам деятельности, а не по требованиям к юрлицу. В июле регулятор предложил разрешить страховым организациям с лицензией на страхование жизни получать лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами, а управляющей компании – получать лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.

"Мы приветствуем предлагаемый Банком России подход к унификации регулирования финансового рынка не по лицензионному принципу, а по видам деятельности — страхование, управление активами, пенсионное обеспечение и прочее. Это позволит увеличить конкуренцию на финансовом рынке, нарастить экспертизу игроков на кросс-финансовых сферах и как итог — уменьшить стоимость продукта для конечного потребителя", — сказал Кобзарь в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Тем не менее, внедрение этой идеи несет риски, а потому требует всесторонней проработки. "Что беспокоит в этой идее — возможность концентрации целых финансовых сегментов у одного или нескольких игроков", — указал он, напомнив, что во всём мире страхование развивается, в том числе, за счёт небольших региональных страховщиков, например, в США их больше 200. При этом в реестре Банка России в настоящее время находится 225 компаний.

"Это позволяет потребителю выбирать между глобальными страховыми компаниями и местными. Иногда местные страховщики предлагают адаптированные условия договора под конкретного клиента — в отличие от больших страховщиков, которые, как правило, ориентируются на стандартные правила страхования. Важно сохранить такую возможность и в России", — подчеркнул Кобзарь.