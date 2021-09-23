МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Госдума РФ может собраться на дополнительное заседание для рассмотрения проекта бюджета, состав профильного комитета при этом должен быть прежним, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".

"Поступить должен бюджет не позднее 1 октября. Мы ожидаем, как правило, правительство вносит в предпоследний день – это 30 сентября, поэтому нам ещё предстоит один раз собраться на дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть проект бюджета и направить его в рассылку, так же, как и профильный комитет должен быть ещё старым составом…", — рассказал Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что принимать проект будет уже новый состав Госдумы.

"Это процедура. То есть мы должны запустить процесс, а рассматривать уже будет новый состав Государственной Думы", — добавил он.