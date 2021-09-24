МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 22 сентября составил 80 миллионов долларов против оттока в 10 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Прямые инвестиции американских компаний в Россию превысили $96 миллиардов

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 80 миллионов долларов против 10 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это вторая худшая неделя в третьем квартале", — говорится в обзоре.