МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил проиндексировать на 6,9% в 2022 году предельную базу для начисления обязательных страховых взносов: в части пенсионного страхования она составит 1,565 миллиона рублей в год на одного работника (около 130 тысяч в месяц), а в части социального страхования — 1,032 миллиона рублей в год (86 тысяч рублей в месяц), говорится в опубликованном в пятницу законопроекте.

Сейчас общий размер страховых взносов в РФ, которые работодатели платят за своих работников, составляет 30% от фонда оплаты труда. При этом взнос в Пенсионный фонд (ПФР) по максимальной ставке 22% платится не со всей зарплаты работника, а только с предельной величины, которую власти ежегодно индексируют.

В 2021 году она составляет 1,465 миллиона рублей в год. Если зарплата работника превышает этот уровень, оставшийся "хвост" облагается по ставке 10%.

Кроме того, 5,1% от зарплаты работодатели должны платить в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Эти взносы взымаются с предельной базы, которая в текущем году составляет 966 тысяч рублей на каждого работника в год.

Для некоторых видов предпринимателей установлены льготы по страховым взносам, например, малый и средний бизнес с зарплат, превышающих МРОТ платит их по ставке 15%.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в 2022 году в России вырастет по сравнению с 2021 годом на 6,9% — до 59 976 рублей.

На соответствующую величину Минфин предложил проиндексировать и предельную базу для начисления взносов.