МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ипотечный рынок в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Эксперты фиксируют снижение просрочки россиян по ипотеке

"Необходимо отметить, что ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый "пузырь", который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения", — сказано в документе.

Счетная палата отмечает, что активность участников ипотечного рынка в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом благодаря масштабной программе льготного кредитования.

"По итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года (около 20%), и на 1 января 2021 года составил 9,5 триллиона рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (+35%), так и в денежном (+51%) выражении", — добавляется в документе.

Ведомство указывает, что повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке – на 12%, на вторичном – на 9,5%.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов.

В результате кабмин продлил льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года с существенным изменением условий: купить жилье в новостройке в ее рамках можно по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого было 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).

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