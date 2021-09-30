МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ намерен дополнительно изучить влияние действующих льгот по НДПИ на долгосрочные налоговые поступления в бюджет, говорится в бюджетном прогнозе на период до 2036 года, который внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Дополнительного изучения требует оценка влияния действующей системы льготирования (льготы по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлине на нефть) на принятие решений хозяйствующими субъектами по аллокации капитала на различные месторождения с точки зрения максимизации налоговых поступлений на долгосрочном горизонте", – говорится в документе, который опубликован в электронной базе Госдумы.

Разработчики прогноза полагают, что расширение практики установления налоговых льгот и преференций является риском для бюджетной системы РФ в долгосрочном периоде.

"Только на федеральном уровне за последние 5 лет было предоставлено более 100 новых льгот (налоговых расходов), выпадающие доходы по которым к 2019 году превысили 720 миллиардов рублей", – говорится в документе.

По данным его авторов, в целом в России сейчас действует более 3,5 тысяч налоговых льгот и преференций – так называемых налоговых расходов, установленных на федеральном и региональном уровнях, а их общий объем превышает 4 триллиона рублей.