Тиньков в суде США не признал вину по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основатель группы "Тинькофф" российский бизнесмен Олег Тиньков не признал вину в суде США по делу о налоговых нарушениях, следует из трансляции заседания.
"Невиновен", — заявил Тиньков, отвечая на соответствующий вопрос судьи.
Тинькова обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Прокуратура обратила внимание, что Тиньков находится в Великобритании и ждет экстрадиции в США, в суд переданы условия, согласно которым он должен находиться вечером дома, а днем не покидать определенные районы Лондона, ему запрещено бывать в аэропортах.
Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации.
Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы писали, что Тиньков и американский минюст пришли к соглашению об урегулировании претензий. Зачастую сделка с правоохранителями предполагает определенную степень признания вины. В ходе прошедшего заседания прокуратура не поднимала тему урегулирования, но говорила об ограничениях для Тинькова на время судебного разбирательства. Рассмотрение дела продолжится в пятницу.
https://1prime.ru/finance/20210930/834840868.html