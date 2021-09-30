МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основатель группы "Тинькофф" российский бизнесмен Олег Тиньков не признал вину в суде США по делу о налоговых нарушениях, следует из трансляции заседания.

"Невиновен", — заявил Тиньков, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Тинькова обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Прокуратура обратила внимание, что Тиньков находится в Великобритании и ждет экстрадиции в США, в суд переданы условия, согласно которым он должен находиться вечером дома, а днем не покидать определенные районы Лондона, ему запрещено бывать в аэропортах.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы писали, что Тиньков и американский минюст пришли к соглашению об урегулировании претензий. Зачастую сделка с правоохранителями предполагает определенную степень признания вины. В ходе прошедшего заседания прокуратура не поднимала тему урегулирования, но говорила об ограничениях для Тинькова на время судебного разбирательства. Рассмотрение дела продолжится в пятницу.