МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

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"Отчетность подается за календарный год, до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть подать отчет за 2021 год надо будет не позднее 1 июня 2022 года. И хотя штрафы формально вводятся с 1 октября, применяться они будут после 1 июня 2022 года, когда появятся первые факты непредставления отчетов", — пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт.

"Мы не ожидаем, что изменения затронут большое число потребителей – вероятно, речь идет об ограниченном круге клиентов. Вероятно, наиболее внимательно к новации следует отнестись фрилансерам или предпринимателям, которые принимают оплату за свои услуги через зарубежные системы электронных денег", — отметил Шуст.

Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.