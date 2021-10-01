МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 сентября составил 14,413 триллиона рублей после 14,54 триллиона на 17 сентября, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база с 17 по 24 сентября сократилась на 127 миллиардов рублей, или на 0,87%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.