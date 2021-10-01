МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового закона США, в рамках договоренности он должен заплатить более 500 миллионов долларов компенсации.

"Виновен", — заявил Тиньков в ходе судебного заседания.

Тинькова обвинили в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, бизнесмен, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Судья указал, что в рамках сделки Тиньков до вынесения приговора должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отведено пять дней. Для внесения средств суд объявил перерыв.

Вынесение приговора назначено на 29 октября.

Суд указал, что отказавшийся ранее от американского гражданства Тиньков при обвинительном решении может быть лишен права на въезд в Штаты, есть и возможность, что в случае его повторного обращения за гражданством ему будет в таковом отказано. Заключив досудебное соглашение, Тиньков также лишается права на обжалование решения суда.

В четверг Тиньков в американском суде заявил о своей невиновности. Ему инкриминировали два эпизода налоговых преступлений, за каждый из них он мог получить по три года тюрьмы.