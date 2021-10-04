МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" предлагает новый пакет услуг "Макс" для малого бизнеса с выгодными условиями — всего за 990 рублей в месяц. В эту сумму входят 50 внешних платежей в онлайн-банке, переводы физлицам и снятие наличных в кассе — по 500 тысяч рублей в каждом случае, а лимит на внесение наличных через кассу для обладателей пакета — 300 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе банка. Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие

При этом переводы физлицам на 500 тысяч рублей возможны со счета юрлица на счет любым физлицам или со счета индивидуального предпринимателя (ИП) на свой счет физлица в банке. Иные переводы ИП на счета физлиц бесплатны в пределах 100 тысяч рублей в месяц.

Все бизнес-клиенты могут бесплатно открыть бизнес-карту с одним месяцем бесплатного обслуживания.

Подключиться к пакету "Макс" могут новые клиенты банка "Уралсиб" в момент открытия счета в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.

Банк "Уралсиб" активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля занимал 25-е место в российской банковской системе (объем активов был оценен в 589,8 миллиарда рублей). В первом полугодии текущего года чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 8 миллиардов рублей после убытка в 2,3 миллиарда годом ранее.