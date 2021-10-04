Банк "Уралсиб" предлагает пакет услуг "Макс" для бизнеса за 990 рублей в месяц
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" предлагает новый пакет услуг "Макс" для малого бизнеса с выгодными условиями — всего за 990 рублей в месяц. В эту сумму входят 50 внешних платежей в онлайн-банке, переводы физлицам и снятие наличных в кассе — по 500 тысяч рублей в каждом случае, а лимит на внесение наличных через кассу для обладателей пакета — 300 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе банка.
При этом переводы физлицам на 500 тысяч рублей возможны со счета юрлица на счет любым физлицам или со счета индивидуального предпринимателя (ИП) на свой счет физлица в банке. Иные переводы ИП на счета физлиц бесплатны в пределах 100 тысяч рублей в месяц.
Все бизнес-клиенты могут бесплатно открыть бизнес-карту с одним месяцем бесплатного обслуживания.
Подключиться к пакету "Макс" могут новые клиенты банка "Уралсиб" в момент открытия счета в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.
Банк "Уралсиб" активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.
Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля занимал 25-е место в российской банковской системе (объем активов был оценен в 589,8 миллиарда рублей). В первом полугодии текущего года чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 8 миллиардов рублей после убытка в 2,3 миллиарда годом ранее.
https://1prime.ru/finance/20211004/834872379.html