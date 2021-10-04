НЬЮ-ЙОРК, 4 окт — ПРАЙМ. Онлайн-мероприятие с участием американских инвесторов, посвященное российскому рынку капитала, пройдет в ближайшие недели, сообщил РИА Новости глава базирующегося в Нью-Йорке фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак. СМИ: США планируют новые торговые переговоры с Китаем

В четверг в Нью-Йорке фонд уже провел один круглый стол с участием инвесторов США и России.

"Целью этого мероприятия было вернуть российский рынок капитала в поле зрения американских коллективных и частных инвесторов", — сказал Шостак.

По его словам, "в эти трудные для американо-российского инвестиционного климата времена" очень важно сохранять в повестке эту тему. В США столкнулись с кадровым кризисом из-за "Северного потока-2"

Как заявил Шостак, к мероприятию проявили неподдельный интерес "представители крупных международных банков, инвестиционные менеджеры по работе с деньгами, семейные офисы". Кроме того в мероприятии в четверг приняли участие представители российских финансовых институтов, венчурных фирм и отдельных компаний – в их числе основатель и владелец группы "Финам" Виктор Ремша. В мероприятии также участвовал генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

Обсуждение было честным, спикеры представляли настоящих ветеранов российской инвестиционной сцены.

"В качестве продолжения, в ближайшие несколько недель мы проведем конференцию по Zoom для тех менеджеров фондов, которые хотели присутствовать удаленно, но не имели возможности сделать это", — указал Шостак.

"Мы надеемся проводить эти неформальные клубные сессии в Нью-Йорке на более или менее регулярной основе", — добавил он.