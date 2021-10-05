МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Нужно очень серьезно подумать, прежде чем решиться на повышение порога для инвестиций из Фонда национального благосостояния, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, комментируя предложение Минфина повысить с 7% до 10% ВВП объем ликвидных средств ФНБ, превышение которого позволяет направлять средства фонда на инвестиции внутри России. Объем ФНБ по итогам сентября снизился

"Я думаю, что надо очень серьезно подумать, прежде чем на это решаться. Нужно более концептуально опередить задачи ФНБ, тогда действительно принимать решение", — сказал Кудрин журналистам.

"В первую очередь, надо просчитать риски, в том числе как раз риски энергоперехода, то есть постепенного снижения доходов от нефти и газа. С этой стороны это может быть принято, но нужно оценить объем инвестиций из ФНБ в ближайшие годы и прирост средств ФНБ", — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование средств фонда, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для финансирования на сумму до 2,5 триллиона рублей инфраструктурных проектов, которые войдут в специальный перечень.

Минфин пояснил, что повышение порога нужно для снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергетическим переходом.