МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Нужно очень серьезно подумать, прежде чем решиться на повышение порога для инвестиций из Фонда национального благосостояния, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, комментируя предложение Минфина повысить с 7% до 10% ВВП объем ликвидных средств ФНБ, превышение которого позволяет направлять средства фонда на инвестиции внутри России.

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве

Объем ФНБ по итогам сентября снизился

"Я думаю, что надо очень серьезно подумать, прежде чем на это решаться. Нужно более концептуально опередить задачи ФНБ, тогда действительно принимать решение", — сказал Кудрин журналистам.

"В первую очередь, надо просчитать риски, в том числе как раз риски энергоперехода, то есть постепенного снижения доходов от нефти и газа. С этой стороны это может быть принято, но нужно оценить объем инвестиций из ФНБ в ближайшие годы и прирост средств ФНБ", — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование средств фонда, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для финансирования на сумму до 2,5 триллиона рублей инфраструктурных проектов, которые войдут в специальный перечень.

Минфин пояснил, что повышение порога нужно для снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергетическим переходом.