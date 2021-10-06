МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Коллекторы направили в Министерство юстиций России письмо, в котором раскритиковали предложения о новой системе оценки эффективности надзора за ними Федеральной службы судебных приставов (ФССП), следует из письма Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт дала совет, как сделать, чтобы друг точно вернул долг

Минюст ранее опубликовало проект в котором предложило установить индикаторы эффективности работы службы судебных приставов по выявлению нарушений в работе коллекторов. После вступления приказа в силу доля проверок коллекторов приставами, в ходе которых необходимо выявить нарушения обязательных требований, должна составлять не менее 50% от общего числа контрольных мероприятий. При внеплановых проверках предлагается находить не менее 70% нарушений. В целом при надзоре за коллекторами предполагается находить не менее 60% нарушений от общего числа проверок.

"По мнению Ассоциации, разработка индикативных показателей вида контроля в отсутствие четких ключевых показателей видов контроля является преждевременным, и может привести к противоречиям и несогласованности показателей между собой", — говорится в письме. Отмечается, что предлагаемые проектом индикативные показатели контроля эффективности надзора ФССП могут привести не к снижению риска причинения ущерба физлицам, а к "максимально возможному привлечению контролируемых лиц к административной ответственности и взысканию с них административных штрафов в максимально возможных размерах".

По мнению НАПКА, такой подход содержит существенные риски злоупотреблений со стороны должностных лиц, поскольку для достижения предлагаемых показателей должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений, в связи с чем степень вмешательства контролирующего органа в деятельность компаний будет только нарастать, что противоречит принципам и задачам контрольной деятельности. Доля "плохих" долгов россиян обновила исторический минимум

"По данным ФССП, только 9% обращений граждан оказались "подтвержденными", логично предполагать, что только 9% из запросов к организациям заканчиваются какими-то мерами по отношению к поднадзорным. Цифры говорят сами за себя и именно поэтому мы и удивлены таким "индикаторам". Может быть, что индикаторы и данные, публикуемые ФССП в соответствии с 59-ФЗ — это "две большие разницы", но в таком случае еще более актуальным становится не только диалог с профессиональным сообществом, но и раскрытие большего объема данных по итогам контрольно-надзорной деятельности этого органа власти", — считает президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Ассоциация предложила Минюсту рассмотреть другие критерии эффективности надзора ФССП, например, добиваться снижения количества первичных и повторных обращений граждан, а также ущерба физлицам от деятельности взыскателей, в том числе "черных коллекторов". Необходимость борьбы с нелегальными взыскателями объясняется как раз тем, что большинство нарушений, о которых россияне сообщают в ФССП, относится как раз к деятельности "нелегалов", пояснил Мехтиев.

"Подавляющее большинство кейсов не имеет отношения к поднадзорным ФССП организациям. И если орган власти не имеет полномочий надзирать за неподнадзорными, то орган власти может работать с теми органами, которым эти организации поднадзорны или же с органами правопорядка; использовать методы репутационного давления, публикуя данные о том, по кредитам и займам каких организаций сколько пришло обращений. Такое репутационное давление заставит кредиторов не работать с серым и черным рынком", — заключил президент НАПКА.