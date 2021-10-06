КИЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Киев потратил часть полученных от МВФ 2,7 миллиарда долларов на погашение евробондов, размещенных под гарантии США, заявил министр финансов Сергей Марченко. Киев настаивает на сохранении транзита после запуска "Северного потока-2"

Ранее вступило в силу крупнейшее в истории расширение средств МВФ на 650 миллиардов долларов. Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты. Украина 23 августа получила на свои счета 2,7 миллиарда долларов от МВФ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что финпомощь от МВФ на сумму 2,7 миллиарда долларов позволит стране увеличить социальные выплаты.

"Уже часть использовали (средств от МВФ – ред.) на погашение облигаций, размещенных под гарантии казначейства США. Некоторые политики – и этим грешат люди, которые занимали высокие посты в этом государстве – рассказывают, что деньги можно использовать на что угодно: от разведения кроликов до выплаты 13-х заработных плат, пенсий и т.д. Только эти деньги по своей природе – это не доходы. Они не заработаны экономикой Украины, их нельзя использовать на расходы", — сказал Марченко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду.

По его словам, полученные от МВФ 2,7 миллиарда долларов – это источник финансирования госбюджета. "Когда кто-то пытается рассказать, как потратить эти деньги, я просто улыбаюсь и не понимаю, почему они не учат историю", — добавил министр.

Министерство финансов Украины в сентябре погасило последние еврооблигации, выпущенные в 2016 году под гарантии США, на сумму 1 миллиард долларов.