МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям "лицевой счет" и "финансовая ячейка", говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Граждан предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах

Как говорится в сообщении компании, эксперты DeviceLock проанализировали информацию о более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном колл-центре" в Киеве.

Авторы исследования выяснили, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.

Для этого, как сообщил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко, слова которого приводятся в сообщении, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Чтобы предотвратить хищение, потенциальной жертве нужно назвать номера ее банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счёт. При этом человека просят не сообщать о звонке, поскольку это якобы нарушает Уголовный кодекс.

"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником… Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", — отметил Томашко.

Гендиректор компании рекомендует в таких случаях закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.

"Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", — пояснил Томашко.

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