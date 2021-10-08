МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Микрофинансисты всерьез обдумывают идею освоения рынка кредитных карт в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стратегию крупнейшего объединения МФО — саморегулируемой организации "МиР". Как пишет РБК, для этого в стране нужно будет создать новую форму организаций — такие финансовые компании должны будут занять промежуточное место между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками с базовой лицензией.

К ним, по сравнению с МФО, будут применяться более высокие требования по капиталу, однако взамен такие участники рынка получат возможность выдавать кредитные карты наравне с банками. На данный момент это не представляется возможным из-за законодательных ограничений — микрофинансисты могут предлагать клиентам только займы.

Председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев рассказал РБК, что инициатива не сводится только к созданию нового типа субъектов. По его словам, рынок заинтересован в более широком применении риск-ориентированного подхода к регулированию и хочет четко разграничить, какие типы продуктов может предлагать та или иная компания в зависимости от масштабов бизнеса.

Как объясняет РБК, с 2016 года микрофинансовые организации в России делятся на две группы — небольшие микрокредитные компании (МКК) и МФК, которые имеют право привлекать инвестиции от физических лиц, помимо учредителей, на сумму от 1,5 миллионов рублей. Минимальные требования к капиталу МФК — 70 миллионов рублей.

Согласно задумке СРО "МиР", новый класс финансовых компаний должен иметь капитал от 150 миллионов рублей — то есть вдвое меньше, чем банки с базовой лицензией. Тогда, помимо займов физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, которые уже выдают МФК, эти участники рынка получат возможность предлагать кредиты и кредитные карты.

Однако считать новый класс компании "квазибанками" все же будет нельзя — в отличие от кредитных организаций, они, как и все МФО, по-прежнему не смогут открывать клиентам текущие счета и вклады.