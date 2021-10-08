МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, исполнены на 1,589 триллиона рублей, или 67,1% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Бюджетные траты на выборы президента в 2024 году возрастут вдвое

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 октября 2021 года — составило 1 588,9 млрд рублей или 67,1% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении.

Лидерами по расходованию средств за девять месяцев стали нацпроекты "Демография" (84,7%), "Здравоохранение" (78%) и "Безопасные качественные дороги" (69,1%).

Исполнение расходов по нацпроекту "Наука и университеты" — 67,2%, "Жилье и городская среда" — 67,1%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 65,2%, "Производительность труда" — 64,8%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 63,5%, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 63,1%, по нацпроекту "Культура" — 61,2%.

Менее 60% от годового плана составляет исполнение расходов по нацпроектам: "Международная кооперация и экспорт" — 59,6%, "Образование" — 39,7%, "Экология" — 39,1% и "Цифровая экономика Российской Федерации" — 28,4%.