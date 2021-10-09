МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В году есть два "кредитных сезона", когда банки снижают проценты, и заемщики могут получить наиболее выгодные условия, рассказала радио Sputnik финансовый консультант Ольга Трофименко. Считается, что лучшее время для этого — лето, но, как выяснилось, существует и другой вариант. Эксперт рассказал, как получить кредит дешевле, чем у других

"Летом люди меньше заинтересованы в кредитах. Они заняты дачами, отпусками и так далее, а не банками, поэтому летом условия по кредитам лучше, иногда даже на порядок лучше, чем осенью и зимой", — объяснила Трофименко.

Если же человек не успел взять кредит до сентября, то, по словам консультанта, ему стоит подождать несколько месяцев и обратиться в банк в декабре.

Перед самым Новым годом большинство банков, процентов 90%, дают самые выгодные условия по кредитам. Тут опять люди заняты подарками и другими делами, им не до банков. Но у финансовых организаций заканчивается календарный год, за который надо делать отчетность, а в нее входит в том числе и количество выданных кредитов", — отметила Ольга Трофименко.