МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Средний уровень заявочных доходов у заемщика в РФ в первом полугодии составил 28 тысяч рублей. Об этом сообщили RT в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты научили, как снизить процент по кредиту

"При этом под заявочными доходами подразумеваются те регулярно получаемые заёмщиком денежные средства, которые он смог подтвердить банку в кредитной заявке", — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он посоветовал россиянам вне зависимости от уровня доходов следить за своим показателем долговой нагрузки (ПДН). Для этого необходимо соотнести размер ежемесячных платежей по всем кредитам, включая планируемые займы, с ежемесячным доходом.

"Оставшихся средств обязательно должно хватить с запасом на достойное проживание. Иными словами, качество жизни заёмщика и его домохозяйства при этом не должно сильно пострадать", — подчеркнул Волков.

Относительно комфортный для обслуживания долгов ПДН должен находиться на уровне до 30%, критический уровень составляет 50% и выше, отметил эксперт. По его словам, в первой половине 2021 года среднее значение ПДН российских заемщиков составило 25,63%.