МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на страховые полисы для путешествий в РФ восстановился до 44% к доковидному времени, а июль, август и сентябрь стали самыми активными туристическими месяцами за всю пандемию, сообщили РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования". Названы наиболее распространенные уловки банков при страховании заемщиков

"Спрос на полисы выезжающих за рубеж восстановился почти на 50% к доковидному времени. Июль, август и сентябрь 2021 года стали самыми активными туристическими месяцами за всю пандемию. В целом спрос на полисы для путешествий восстановился до 44% от "доковидных" показателей", — отметили аналитики компании.

"Сегодня туризм снова становится доступным, люди все чаще отправляются в путешествия, в том числе – за границу. Мы видим, что ситуация с туризмом начала улучшаться и летние месяцы, а также сентябрь, стали пиковыми месяцами по числу запланированных поездок и купленных полисов страхования выезжающих за рубеж", — сказал начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих "АльфаСтрахования" Антон Колегов.

По данным аналитиков компании, самым популярным направлением в пиковый туристический сезон среди российских путешественников после возобновления полномасштабных авиасообщений стала Турция (12,6%). Второе место заняли курорты России (11,1%), третье – страны Шенгенского соглашения (8%), из них самым популярным направлением стала Греция. Четвертую и пятую строчки заняли Кипр (5,3%) и Абхазия (4%).

Россияне стали чаще выбирать программы с расширенным покрытием рисков в связи с возможным карантином из-за заболевания COVID-19. Доля таких пакетов в поездках в сентябре 2021 года составила 42% от общего числа оформленных страховок. В сентябре 2020 года доля таких услуг составляла всего 27%, а в доковидном 2019 году – 20%.

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