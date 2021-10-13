Спрос россиян на полисы для путешествий восстановился менее чем наполовину
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на страховые полисы для путешествий в РФ восстановился до 44% к доковидному времени, а июль, август и сентябрь стали самыми активными туристическими месяцами за всю пандемию, сообщили РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования".
"Спрос на полисы выезжающих за рубеж восстановился почти на 50% к доковидному времени. Июль, август и сентябрь 2021 года стали самыми активными туристическими месяцами за всю пандемию. В целом спрос на полисы для путешествий восстановился до 44% от "доковидных" показателей", — отметили аналитики компании.
"Сегодня туризм снова становится доступным, люди все чаще отправляются в путешествия, в том числе – за границу. Мы видим, что ситуация с туризмом начала улучшаться и летние месяцы, а также сентябрь, стали пиковыми месяцами по числу запланированных поездок и купленных полисов страхования выезжающих за рубеж", — сказал начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих "АльфаСтрахования" Антон Колегов.
По данным аналитиков компании, самым популярным направлением в пиковый туристический сезон среди российских путешественников после возобновления полномасштабных авиасообщений стала Турция (12,6%). Второе место заняли курорты России (11,1%), третье – страны Шенгенского соглашения (8%), из них самым популярным направлением стала Греция. Четвертую и пятую строчки заняли Кипр (5,3%) и Абхазия (4%).
Россияне стали чаще выбирать программы с расширенным покрытием рисков в связи с возможным карантином из-за заболевания COVID-19. Доля таких пакетов в поездках в сентябре 2021 года составила 42% от общего числа оформленных страховок. В сентябре 2020 года доля таких услуг составляла всего 27%, а в доковидном 2019 году – 20%.
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