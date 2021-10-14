МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 70 (2310).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5875-У от 4.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65182 от 29.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5890-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65108 от 23.09.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5891-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65076 от 21.09.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5892-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65075 от 21.09.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5893-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65119 от 23.09.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5894-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65120 от 23.09.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5896-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с принятием Федерального закона от 2 июля 2021 года № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65093 от 22.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5897-У от 19.08.2021 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И и пункт 1.4 Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65094 от 22.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5900-У от 25.08.2021 "Об определении перечня юридических лиц, раскрывающих цену драгоценного металла, в целях применения пункта 1 части 13 статьи 11 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65190 от 29.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5902-У от 25.08.2021 "Об определении перечня информационных агентств, публикующих курс валюты, в целях применения пункта 1 части 13 статьи 11 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65189 от 29.09.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2074 от 7.10.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 17 сентября 2021 года № ОД-1939";

— приказ № ОД-2078 от 8.10.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Объединенный резервный банк" АО "ОРБАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2079 от 8.10.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Объединенный резервный банк" АО "ОРБАНК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2089 от 12.10.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК" АО "АКТИВ БАНК" /г. Саранск/";

— приказ № ОД-2090 от 12.10.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 августа 2021 года № ОД-1650";

— приказ № ОД-2091 от 12.10.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 17 сентября 2021 года № ОД-1939".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.09.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.09.2021; объявления Банка России.