МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Самыми важными факторами при выборе финансовой организации для получения кредита для большинства россиян являются процентная ставка, скорость и простота его оформления, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, зачем откладывают накопления

"Самым важным фактором при выборе финансовой организации для получения кредита или займа россияне назвали размер процентной ставки. Об этом заявили 71,7% участников опроса. На втором месте по значимости — скорость и простота оформления кредита. Этот фактор важен для 65% респондентов", — выяснили аналитики.

Примерно одинаковое количество людей обращает внимание на возможность получить финансовую услугу онлайн и на надежность самой кредитной организации — 62,8% и 62,2% соответственно. Около 56,7% опрошенных при выборе финансовой организации учитывают наличие программы досрочного погашения кредита, а половина (50,6%) сразу задумывается о том, насколько возможна его пролонгация в будущем.

При этом размер самого кредита оказался отнюдь не первостепенным параметром — он имеет значение лишь для 31,7% респондентов. Чуть более четверти опрошенных (28,3%) ориентируются на наличие бонусной программы или кешбэка у финансовой организации при оформлении ссуды. В то же время лишь каждый двадцатый россиянин при взятии кредита смотрит на наличие дополнительных условий.

Отмечается, что основными каналами, из которых россияне узнают о финансовых услугах, являются реклама в интернете (45,8%), сайты и мобильные приложения самих банков и микрофинансовых организаций (41,3%), а также социальные сети (32,4%). При этом больше всего респонденты доверяют отзывам знакомых (55,7%) и информации, размещенной на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний. Наименьшим доверием пользуются реклама по телевизору (ей склонны доверять всего 5,2% участников опроса), наружная реклама в городе и звонки по телефону (по 1,7%).

Исследование проводилось в начале октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек из различных регионов России.

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