МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Росстат принял решение усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности многодетных семей и пожилых: при измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Об этом сообщает РБК. Россиянам рассказали, когда нужно продавать и покупать доллары

Отмечается, что Росстат разместил на портале госзакупок контракт по теме "Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения".

Отмечается, что сумма лота — 3,52 миллиона рублей. Работу необходимо выполнить до середины декабря текущего года.

В Росстате уточнили, что в их планах изучать малые группы, информация о которых из-за разных обстоятельств отсутствует. Это могут быть группы людей с высокими доходами или граждане с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста, подчеркнули в ведомстве.