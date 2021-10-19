МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, за девять месяцев 2021 года увеличилась на 24,4% в годовом выражении — до 16,142 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 6,04 доллара против 4,86 доллара за первые девять месяцев 2020 года. Выручка J&J за отчетный период снизилась на 14,7% — до 68,971 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J в третьем квартале увеличилась на 3% в годовом выражении — до 3,667 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,37 доллара против 1,33 доллара годом ранее. Выручка компании за квартал выросла на 10,7% в годовом выражении — до 23,338 миллиарда долларов.

Компания указывает, что выручка от продажи вакцины от коронавируса в третьем квартале выросла втрое ко второму кварталу и составила 502 миллиона долларов. За девять месяцев компания выручила от продаж вакцины 766 миллионов долларов.

Компания сохранила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2021 год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2021 год, включая доход от вакцины против коронавируса, составит 93,8-94,6 миллиарда долларов. Без учета продаж вакцины выручка ожидается на уровне 91,3-92,1 миллиарда долларов. Таким образом, компания рассчитывает получить 2,5 миллиарда долларов от продаж вакцины. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 9,6-9,7 доллара.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.