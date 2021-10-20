МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 71 (2311).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 768-П от 16.08.2021 "О требованиях к порядку создания и ведения баз данных информационных систем страховщиков, хранения содержащейся в них информации, предоставления доступа к такой информации Банку России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65338 от 7.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение № 769-П от 16.08.2021 "О расчетном размере гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65339 от 7.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5904-У от 25.08.2021 "О внесении изменений в пункты 4.6 и 4.7 Положения Банка России от 26 декабря 2016 года № 570-П "О порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65267 от 4.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5912-У от 3.09.2021 "О внесении изменений в пункт 2 Указания Банка России от 12 июля 2017 года № 4458-У "О порядке и условиях проведения Банком России закрытого конкурса по отбору приобретателя /приобретателей/ имущества и обязательств банков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65336 от 7.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5913-У от 3.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 июня 2017 года № 588-П "О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65337 от 7.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2105 от 15.10.2021 "О внесении изменения в пункт 3 приказа Банка России от 23 августа 2021 года № ОД-1785";

— приказ № ОД-2114 от 18.10.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество" НКО "Русское финансовое общество" /ООО/ /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-06-59/81 от 14.10.2021 "Об отдельных вопросах, связанных с заключением договора обязательного страхования".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков АО "ОРБАНК"; сообщение об исключении ОАО "Орелсоцбанк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.