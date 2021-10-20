МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,25% годовых, которые были последний раз в июле-сентябре 2019 года, считают опрошенные РИА Новости аналитики. В Банке России рассказали, сколько граждане теряют в финансовых пирамидах

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и разогнавшиеся инфляционные ожидания, и темпы роста цен. Весной регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, в апреле и июне — по 0,5 процентного пункта. В июле же ЦБ сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

В сентябре же регулятор решил вернуться к традиционному шагу в 0,25 процентного пункта, повысив ставку до 6,75% годовых. В то же время Банк России ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: допускает повышение ставки на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для возвращения инфляции в России к цели в 4% может потребоваться еще не одно повышение, в результате чего ставка может превысить 7%. Однако тогда глава ЦБ исключила рост ключевой ставки до двузначных значений: такого ужесточения денежно-кредитной политики для укрощения инфляции в стране не потребуется.

Тем не менее, разогнавшаяся инфляция вынудит регулятор отойти от традиционных шагов в 0,25 процентного пункта и повысить ставку в октябре сразу на 0,5 процентного пункта. "Мы ждем, что Банк России будет действовать решительно и поднимет ставку до 7,25%. Главная причина – высокие темпы роста цен. Несмотря на поступательное ужесточение денежно-кредитной политики с февраля этого года, регулятору пока не удается оказать заметное влияние на инфляцию, инфляционные ожидания населения остаются высокими – 12,3%", — говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 18 октября ускорилась до 7,78% в годовом выражении, что является максимумом с февраля 2016 года. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале октября подтвердил прогноз ЦБ о том, что годовая инфляция в стране начнет замедляться в четвертом квартале. При этом Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Запасы золота в резервах Банка России в сентябре выросли на 0,14%

РАСКРУЧИВАНИЕ СПИРАЛИ

Несмотря на внешний характер многих разгоняющих темпы роста цен факторов, Банк России не раз показывал, что не намерен допускать раскручивание инфляционной спирали. Большинство аналитиков уверены, что для "торможения" инфляции регулятор предпочтет сделать решительный шаг, повысив ставку до 7,25% годовых.

"Мы ожидаем повышения ставки на 0,5 процентного пункта — до 7,25%. Ситуация продиктована ускорением инфляции сверх ожиданий. К текущему моменту Банк России подошел в состоянии "тонкой настройки" монетарной политики, что соответствует ожиданиям замедления инфляции – последняя не проходит проверку на практике и, более того, усугубляется новыми инфляционными рисками для глобальной (энергетический кризис, неурожай в некоторых регионах, проблемы с поставками комплектующих) и, как следствие, для локальной экономики", — считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин отмечает, что в эту пятницу Банк России увеличит ставку сразу на 0,5 процентного пункта на фоне резко ускорившейся инфляции. "Хотя полностью исключить вероятность еще более резкого роста ставки нельзя, мы считаем, что Банк России все же предпочтет ограничиться умеренным шагом в 0,5 процентного пункта с учетом ожидаемого замедления темпов инфляции уже в конце октября или начале ноября за счет сдвига в факторе базы", — добавляет он.

Снижение инфляции к таргету ЦБ к концу следующего года требует от регулятора проведения жесткой политики, поэтому ЦБ предпочтет более решительный шаг в 0,5 процентного пункта, пояснила старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева. Такого же шага от регулятора ждет и директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, при этом на повышение ставки до 7,25% годовых Банк России решится только в случае, если основные факторы инфляции на ближайшие полгода-год хорошо понятны.

"Дополнительным аргументом в пользу шага в 50 б.п. против 25 б.п. служит рост цен на энергоресурсы на глобальном рынке. Стремительный рост котировок на нефть и газ подстегивает опасения инвесторов по ускорению глобальной инфляции и побуждает их к уходу из рискованных активов. А укрепление рубля не является достаточным фактором для разворота инфляционного тренда в России", — указал руководитель отдела инвестиционных продуктов для состоятельных клиентов "Тинькофф Инвестиций" Евгений Дорофеев. Годовая инфляция в России ускорилась до 7,78%

НЕ ИНФЛЯЦИЕЙ ЕДИНОЙ

Некоторые аналитики при этом ждут от регулятора более мягкого решения — 0,25 процентного пункта, во многом из-за снижения инфляционных ожиданий в стране и рисков уменьшения совокупного спроса на фоне коронавирусных ограничений.

"Банк России поставлен перед дилеммой снижения совокупного спроса, если ситуация с новой коронавирусной инфекцией будет вновь развиваться по неблагоприятной траектории. Все же, исходя из наблюдаемого роста инфляции, в том числе "завозной", мы ожидаем продолжения политики Банка России на временное повышение ключевой ставки. Базовый и наиболее вероятный сценарий предполагает повышение ставки на 0,25%, так как он позволяет учесть как риски снижения совокупного спроса, так и риски перегрева", — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ускорение инфляции в сентябре произошло из-за большого вклада цен на плодоовощную продукцию, а не более устойчивых компонентов, напоминает старший экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков, потому регулятор может не торопиться с повышением и сделать стандартный шаг в 0,25 процентного пункта. Дополнительным фактором в пользу такого решения выступает снижение инфляционных ожиданий в стране.

"Мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена на 0,25 процентного пункта. ЦБ будет придерживаться курса, заявленного на сентябрьском заседании, и малыми шагами калибровать процентную политику. Поэтому мы считаем, что это будет не последнее движение ставки (вверх — ред.) в текущем году, а, возможно, и в текущем цикле денежно-кредитной политики", — указывает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.