МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Банки и микрофинансовые организации хотят законодательно обязать проверять долги россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тысяч рублей, рассчитывать показатель долговой нагрузки и сообщать гражданам о рисках его превышения, пишут "Известия". Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений

Соответствующий проект закона Госдума рассмотрит в октябре. Он получил поддержу правительства и Банка России, который принял участие в его разработке.

Предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Регулятор отмечает, что значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного характера.

В проекте закона также есть положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту при высоком значении ПДН (более 50%) для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита.

Банки и микрофинансовые организации с 2019 года обязаны вычислять ПДН при выдаче кредитов, однако до сих пор это не было закреплено законодательно.

По словам авторов законопроекта — экс-депутата Госдумы Игоря Дивинского и сенатора Николая Журавлева, несмотря на возложенные ЦБ обязательства на банки и МФО, закредитованность россиян продолжает расти. При этом уведомление о показателе долговой нагрузки сегодня носит рекомендательный характер.

В ЦБ подчеркнули, что "принятие законопроекта представляется очень важным с точки зрения обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности заемщиков".

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