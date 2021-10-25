МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам января-сентября 2021 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 3,2 раза в годовом выражении, до 10,819 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Чистая прибыль Barclays за 9 месяцев выросла в 4 раза

Чистый процентный доход сократился в годовом выражении на 6%, до 19,708 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за девять месяцев составила 0,53 доллара против 0,16 доллара в прошлом году. Выручка снизилась на 2,9% — до 37,563 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль HSBC поднялась в 2,6 раза и составила 3,543 миллиарда долларов. Чистый процентный доход за три месяца увеличился на 2,5%, до 6,61 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,17 доллара против 0,07 доллара годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 0,7% — до 12,012 миллиарда долларов.

Банк отмечает, что прогноз по выручке становится более позитивным. HSBC ожидает, что чистый процентный доход начнет расти в ближайшие месяцы.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).