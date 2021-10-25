МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в сентябре вновь ускорило рост после незначительного замедления в августе, следует из обзора Банка России по развитию банковского сектора. Исследование показало падение доходов россиян из-за ипотеки

"Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась – до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%)", — говорится в сообщении.

Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 миллиардов рублей в месяц, в то время как "семейная" ожидаемо набирает обороты (оценочно в сентябре было выдано 38 миллиардов рублей после 32 миллиардов рублей в августе и 26 миллиардов в июле), сообщает регулятор.

Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре. При этом доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60%, в то время как в первом полугодии 2021 года она находилась на уровне около 90%, отметили в ЦБ.

"В целом выдачи на первичном рынке восстановились после снижения в июле и практически достигли среднемесячного уровня первого полугодия 2021 за счет роста рыночной ипотеки", — сказано в материалах.