МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,119 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA повысился на 17,1% — до 10,964 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в июле-сентябре увеличилась на 17,8%, до 57,85 миллиарда рублей.