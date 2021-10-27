Чистая прибыль Fix Price в третьем квартале выросла в 1,8 раза
Сеть Fix Price в третьем квартале увеличила чистую прибыль по МСФО до 5,119 миллиарда рублей
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,119 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA повысился на 17,1% — до 10,964 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в июле-сентябре увеличилась на 17,8%, до 57,85 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/finance/20211027/835048982.html
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