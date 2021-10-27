МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла почти в 30 раз, до 1,794 миллиарда евро после прибыли в 62 миллиона евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности банка. Доверие потребителей к экономике Германии в ноябре неожиданно выросло

При этом доналоговая прибыль за 9 месяцев выросла в четыре раза, до 3,308 миллиарда евро после 846 миллионов евро годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за девять месяцев составила 0,81 евро против нулевого убытка годом ранее. Выручка составила 19,51 миллиарда евро, увеличившись на 5% по сравнению с показателем годичной давности.

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за третий квартал выросла год к году на 7% и составила 194 миллиона евро. Доналоговая прибыль за третий квартал увеличилась на 15%, до 554 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 0,14 евро с 0,13 евро годом ранее. Выручка банка выросла на 2% в годовом выражении — до 6,04 миллиарда евро при прогнозе в 5,81 миллиарда.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Штат банка по состоянию на 30 сентября 2021 года составляет 84,51 тысячи сотрудников.