МОСКВА, 27 окт /ПРАЙМ/. Развитие финансового рынка в России сейчас соответствует состоянию сектора в США во второй половине 80-х – начале 90-х годов, поэтому сравнивать их некорректно, но РФ движется в правильном направлении, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на совместном заседании комитетов Госдумы.

По его словам, роль финансовых рынков в России в предоставлении финансирования, особенно долгосрочного, должна быть выше.

"Сравнивать наш финансовый рынок с финансовым рынком США сегодня, или какой-то другой аналогичной страны сегодня — это не очень честное сравнение, потому что степень развития финансовых рынков зависит от макроэкономической устойчивости", — заявил Заботкин.

"Поэтому более правильной точкой сравнения для нас является вторая половина 80-х – начало 90-х, когда Америка была ровно те же самые пять лет после очень высокой инфляции 70-х годов, и, соответственно, этот процесс финансового углубления экономики и развития финрынков был на том же этапе, на котором он находится у нас", — пояснил зампред ЦБ.

Он добавил, что в прошлом году в России произошло значительное расширение как рынка акций, так и облигаций. "Мы двигаемся в правильном направлении, требуется время, поскольку условия макроэкономической и ценовой стабильности, в которых финансовые рынки могут плодотворно развиваться, они сформировались только вот в последние пять лет", — заключил Заботкин.