МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2021 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении — до 8,278 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Ford в первом полугодии составила 3,8 миллиарда долларов

Разводненная прибыль на акцию составила 5,55 доллара против показателя в 2,4 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта составила 93,42 миллиарда долларов, увеличившись на 10% в годовом выражении.

В третьем квартале компания получила чистую прибыль в 2,42 миллиарда долларов, что на 40% меньше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 1,62 доллара против прибыли в 2,78 доллара годом ранее. Выручка автогиганта снизилась по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2020 года на 24,5% и составила 26,8 миллиарда долларов.

Как указывает компания, объем продаж компании за третий квартал составил 536 тысяч автомобилей, что на 44% ниже показателя годичной давности.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).