МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в январе-сентябре 2021 года выросла в 11,5 раза и составила 277,345 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Глава "Новатэка" оценил идею создания "газового" ОПЕК

Показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 488,866 миллиарда рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Нормализованная чистая прибыль, которая является базой для дивидендных выплат, выросла в 2,4 раза, до 269,668 миллиарда рублей.

Общая выручка компании от реализации в январе-сентябре увеличилась в 1,6 раза и составила 785,742 миллиарда рублей.

Как поясняет компания, основными факторами роста показателей стали рост мировых цен на углеводороды, а также запуск разработки газоконденсатных залежей на месторождениях Северо-Русского блока в августе прошлого года.

Капвложения "Новатэка" в январе-сентябре 2021 года сократились на 4%, до 136,393 миллиарда рублей, а в третьем квартале — выросли на 19,4%, до 47,566 миллиарда рублей, сообщила компания.

Отмечается, что значительная часть инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов, продолжающееся освоение и запуск месторождений Северо-Русского блока (Северо-Русского, Восточно-Тазовского, Дороговского и Харбейского месторождений), строительство установки гидрокрекинга на комплексе в Усть-Луге, освоение Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского лицензионного участка, разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение.

Отмечается также, что глобальная экономика постепенно стала восстанавливаться от последствий негативного влияния ковида, однако устойчивость восстановления остается под вопросом. Это связано с ростом числа заболеваний, появлением новых штаммов коронавируса и разной степенью охвата вакцинацией, что привело к ужесточению карантинных мер в ряде стран и росту неопределенности в отношении темпов восстановления мировой экономики, поясняет компания.