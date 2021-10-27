МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 72 (2312).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 770-П от 18.08.2021 "О требованиях к системе внутреннего контроля, системе управления рисками и обеспечению непрерывности деятельности бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65384 от 12.10.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5839-У от 30.06.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июля 2015 года № 3740-У "О требованиях к порядку размещения страховщиком информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65386 от 12.10.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5884-У от 16.08.2021 "О переоформлении, замене и получении дубликата лицензии на осуществление страховой деятельности субъектами страхового дела" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65399 от 13.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5916-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 мая 2018 года № 4788-У "О требованиях к мерам, применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка за несоблюдение микрокредитными компаниями Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65465 от 19.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5917-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5116-У "О требованиях к мерам /включая размеры штрафов/, применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы /сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы/, в отношении своих членов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65464 от 19.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5918-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2019 года № 5253-У "Об установлении методики определения собственных средств /капитала/ микрофинансовой компании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65451 от 18.10.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2118 от 19.10.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743";

— приказ № ОД-2120 от 19.10.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 октября 2021 года № ОД-2079";

— информационное письмо № ИН-015-44/78 от 6.10.2021 "Об условиях страхования ломбардами имущества, принятого в залог и на хранение";

— информационное письмо № ИН-06-39/82 от 21.10.2021 "О применении принципов Глобального кодекса Валютного рынка";

— информационное письмо № ИН-06-59/83 от 22.10.2021 "О реструктуризации кредитов /займов/ физическим лицам и субъектам МСП".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 3 квартале 2021 г; структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.10.2021; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2021 г; объявления Банка России.