КИЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" за первые три квартала года получил почти 220 миллионов долларов чистой прибыли, сообщила в среду пресс-служба компании. На Украине ожидают спокойный отопительный сезон

"За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) составила 5,8 миллиарда гривен (219,5 миллиона долларов — ред.) чистой прибыли, чистый доход от реализации услуг — 40 миллиардов (1,5 миллиарда долларов — ред.)", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что рост задолженности операторов газораспределительных систем из-за значительных объемов газа, отобранного из системы магистральных газопроводов, до 405 миллионов долларов остаётся ключевым фактором влияния на финансовые результаты "Оператора ГТС". По итогам всего прошлого года чистая прибыль "Оператора ГТС Украины" составила 772 миллиона долларов.

"Чистое движение денежных средств от операционной деятельности ОГТСУ за 9 месяцев 2021 составило 8,2 миллиарда гривен (310 миллионов долларов — ред.) против 26,6 миллиарда гривен (1 миллиард долларов — ред.) за аналогичный период прошлого года. Дебиторская задолженность ОГТСУ выросла до 12,4 миллиарда гривен (469 миллионов долларов — ред.), а резерв под кредитный ущерб, связанный с этой задолженностью, составил около 8 миллиарда гривен (302,8 миллиона долларов — ред.).", — также отметили в компании. На Украине не опасаются дефицита газа зимой

Кроме того, налоги и сборы компании в государственный и местные бюджеты составили 11,8 миллиарда гривен (446,7 миллиона долларов).

При этом объем выполнения производственных программ составил 200,6 миллиона долларов, что позволило провести подготовку к отопительному сезону 2021-2022 года, подчёркивает "Оператор".