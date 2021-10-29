МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 73–74 (2313–2314).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5919-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65390 от 13.10.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5920-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65400 от 13.10.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5921-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65398 от 13.10.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5922-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65397 от 13.10.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5923-У от 9.09.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 65391 от 13.10.2021, вступает в силу с 1.01.2022/.