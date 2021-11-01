ЦБ РФ утвердил для профессиональных участников финрынка требования в отношении конфликта интересов
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России утвердил для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования выявлять и предотвращать конфликты интересов и управлять ими, соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России, говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России утвердил для профучастников требования по выявлению и предотвращению конфликта интересов, а также по управлению им. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России. Новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг… Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года", — отмечается там.
Аналогичные требования уже существуют для субъектов коллективных инвестиций — управляющих компаний и спецдепозитариев, добавляется в сообщении.
Так, профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать ряд сделок с конфликтом интересов, которые могут нанести ущерб клиентам. В случае с управляющим речь идет об операциях, совершенных не на наилучших доступных условиях, а также о его собственных действиях с использованием информации о клиентских сделках, говорится в сообщении.
При этом указание также определяет события, когда профучастник может не исключать конфликт интересов полностью — например, если в договоре с клиентом прописано такое право.
"Однако тогда компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения ущерба клиенту: обеспечить "китайские стены" между теми подразделениями, которые заключают сделки в интересах клиента и сделки за счет самого профучастника, — так, чтобы они не могли получать информацию об операциях друг друга", — отмечается там же.
https://1prime.ru/finance/20211101/835089530.html